С беременных требовали деньги за постановку на учет в поликлинике в Шымкенте, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Департаментом по городу Шымкент прекращены поборы денежных средств в поликлинике, где за постановку на учет беременных требовали по 1 тыс. тенге, в роддоме за предоставление свидетельства о рождении по 2 тыс. тенге, - сказал он.

Также, по его словам, были выявлены поборы в одном из вузов в Западно-Казахстанской области и в медучреждении города Семей, где с инвалида взяли деньги за проведение бесплатной компьютерной томографии.

В медицинском колледже Западно-Казахстанской области по факту регулярных сборов денежных средств со студентов за прохождение экзаменов привлечены к дисциплинарной ответственности 4 преподавателя. 2 врачам БСМП города Семей объявили выговор за то, что взяли деньги с инвалида за проведение полагающейся бесплатной компьютерной томографии. Аналогично возвращены деньги инвалиду после вмешательства сотрудников по Семейскому региону ВКО, — уточнил Бигайдаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан