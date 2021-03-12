Суд постановил снести крупное СТО в Алматы

В Турксибском районе Алматы по решению суда снесено крупное незаконно возведенное СТО, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Управлении градостроительного контроля.

Объект был построен по ул. Стасова. Проверка показала, что владелец построил его незаконно, не имя прав на землю.

По выявленным фактам собственник привлечен к административной ответственности по ст. 319 и 323 КРКоАП, с направлением материала в специализированный межрайонный административный суд города Алматы. Постановлением СМАС требования Управления были удовлетворены, и собственника привлекли к административному взысканию со сносом незаконно возведенного строения, - сообщили в Управлении.

СТО снесли сегодня, 12 марта.

Ранее в городе снесли ряд других объектов, среди которых гостиничный комплекс на Кульджинке,цветочный комплекс на Сатпаева, пристройку к дому, автомойку и ряда коммерческих помещений по улице Карасай батыра.