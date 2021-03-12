Квартиру по цене шести хотели купить для многодетной семьи в ЗКО

В одном из районов Западно-Казахстанской области чиновники хотели купить одну квартиру для многодетной семьи, которая по цене равна шести квартирам, сообщил на брифинге заместитель руководителя департамента превенции Данияр Якупов, передает корреспондент zakon.kz.

Государственные закупки – это основной инструмент для приобретения товаров, работ и услуг для государственных органов и квазигосударственного сектора. За последние 4 года объем госзакупок увеличился вдвое. Логически можно было бы предположить линейную прогрессию выявленных коррупционных преступлений. Между тем, наметилось снижение количества коррупционных преступлений, выявляемых в данной сфере, — сказал Якупов.

В числе причин — совершенствование законодательства и повышение правосознания госслужащих и предпринимателей.

Так, например, по его данным, благодаря реагированию департамента по городу Шымкент вместо 7 тыс. компьютеров, запланированных акиматом к покупке, удалось купить 9 тыс. единиц техники.

Фактически на 2 тыс. компьютеров больше. Компьютеры переданы ученикам из малообеспеченных семей в связи с введением дистанционного обучения. Другой пример. В одном из районов Западно-Казахстанской области страны на приобретение жилья для одной многодетной семьи был запланирован закуп квартиры площадью от 40 до 60 кв. м. за 30 млн тенге. Департамент Агентства, изучив рынок недвижимости в районе, внес предложение о пересмотре закупа. В итоге в пределах тех же 30 млн тенге, учитывая стоимость жилья в сельской местности в данном районе, вместо одной будет куплено шесть квартир большей площади для многодетных семей, — сообщил Якубов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан