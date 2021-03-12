Завладел двумя авто на 158 млн тенге: в Туркестанской области осужден экс-полицейский

В Туркестанской области к пяти годам лишения свободы приговорен экс-начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП, передает zakon.kz.

10 марта приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента экс-начальник отдела по раскрытию преступлений против личности УКП ДП Туркестанской области Дуйсембиев Р. осужден к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. (...) Дуйсембиев подозревался в завладении путем мошенничества и злоупотребления доверием автомашинами марки Toyota Camry и Toyota Land Cruiser Prado в общей сумме 158 млн тенге. пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Также в ведомстве сообщили, что частный нотариус Абдурахман Ж. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 251 УК РК, и осужден к наказанию в виде одного года лишения свободы.