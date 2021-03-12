Еще один пункт пропуска откроют на казахстанско-кыргызской границе

С 1 апреля возобновит работу контрольно-пропускной пункт "Каркыра-автодорожный" на кыргызско-казахской границе, передает zakon.kz.

Об этом sputnik.kg сообщили в пресс-службе Пограничной службы ГКНБ КР.

В ведомстве утонили, что пункт пропуска в Тюпском районе Иссык-Кульской области будет работать с 08:00 до 18:00. Его смогут пересекать граждане, автомобили, грузы, товары и животные.

В Погранслужбе напоминают, что с учетом эпидемиологической ситуации в Казахстане граждане КР и других государств перед выездом в эту страну должны ознакомиться с введенными ограничениями.

Отмечается, что контрольно-пропускной пункт "Каркыра-автодорожный" не осуществляет пропуск по электронным визам.

Ранее КПП "Каркыра-автодорожный" функционировал только во время летнего туристического сезона и закрывался в середине осени. С сентября 2020 года он перешел на круглогодичный режим работы, однако в ноябре был закрыт из-за погодных условий и мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций.