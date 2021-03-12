Более полумиллиарда тенге составил объем спонсорской помощи в Туркестанском регионе

Анализ, который дан в материале "Более чем каждый десятый житель Туркестанской области живет за чертой бедности - это около 230 тысяч человек", некорректно отражает ситуацию, передает zakon.kz.

Например, графики говорят не об уровне бедности. Структура валового продукта по стране разная. В Атырауской области она, в основном, ориентируется на нефть, и за счет этих месторождений имеет свои преимущества. В Восточном Казахстане, например, эта структура промышленная. У нас же вся экономика в основном ориентирована на сельское хозяйство. И с учетом того, что Туркестанская область разделилась на два региона, структура нашей областной экономики, если рассматривать ее в отрыве от страны, только формируется. Аграрная часть осталась в Туркестанской области, а промышленная - в Шымкенте. То есть сравнивать не имеет смысла.

Надо смотреть на то, что, во-первых, у нас самая густонаселенная область, а во-вторых, многодетная. Показатели, на которые​ ссылаются авторы, больше относятся к тому, что уровень бедности просто завышен. В прошлом году его подняли с 40 до 70 тысяч. Но это всего лишь статистика.

Здесь надо учитывать, оказаны ли нуждающимся меры поддержки. В этом случае у нас по всей республике ситуация одинаковая. Все слои населения за чертой бедности у нас покрыты мерами занятости.

Кроме того, надо смотреть на другую статистику. Получают ли они адресную социальную помощь, поддержку многодетных семей, покрытие госпрограммами. Все это в Туркестанской области находится на высшем уровне.

Доля ВВП - это больше показатель развития региона. У нас регион всегда был дотационным. И надо понимать, что у каждого региона есть своя специфика.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума была всегда самой высокой по республике. В среднем она превышала страновой показатель более чем в два раза.

Причин для этого несколько. Основная заключается в том, что у нас живет треть всех многодетных семей. А значит, распределение доходов на детей приводит к снижению среднедушевого дохода.

Из-за отсутствия крупных промышленных предприятий в области развито сельхознаправление. В прошлом году объем производства в этой отрасли достиг 729,7 млрд тенге. По данному показателю область входит в тройку лидеров в Казахстане.

703,3 млрд тенге в целом инвестировано в экономику области в прошлом году. Рост составил 159,4%. По этому показателю регион занимает первое место в РК.

Большая доля населения проживает в сельской местности, где климатические условия позволяют круглогодично развивать личное подсобное хозяйство и питаться собственными экологически чистыми продуктами и витаминами. На продовольственных рынках в основном продают товары местного производства. То есть утверждения, что жители области голодают, безосновательны.

Рассмотрим ситуацию в сельскохозяйственной отрасли с точки зрения заработной платы. Действительно, по этому показателю область находится на 17 месте: средняя зарплата на IV квартал прошлого года составляла около 167 тысяч тенге. Что касается занятости, то она связана с менталитетом южного региона. Работают здесь в основном мужчины, тогда как женщины занимаются домашним хозяйством и воспитанием детей. Таким образом, только 40,3% населения является экономически активным. То есть на одного работающего человека приходится 1,5 незанятых.

Обратимся к другим цифрам.

В 2019 году ввели новый формат оказания адресной социальной помощи (далее АСП) с​ фиксированным размером АСП на детей (21 тыс. тенге на каждого ребенка). В итоге АСП выплатили​ 632,5 тыс. человек на сумму 69,4 млрд тенге.

Затем Правительство РК приняло эффективные меры по совершенствованию законодательства. С 1 января 2020 года ввели новый механизм оказания АСП, который обеспечил адресность социальной помощи.

Для повышения статуса многодетных семей социальную поддержку детей вывели в отдельный вид помощи - специальное госпособие на детей в среднем по 10,6 тыс. тенге с дальнейшим выведением из состава получателей АСП многодетных семей. В результате количество получателей АСП составило 229 тыс. человек, что на 65% меньше 2019 года.

Для улучшения уровня жизни малообеспеченных людей в области в 2021 году предусмотрено 29 млрд. тенге бюджетных средств на​ социальную помощь (в 2020 году – 13,8 млрд тенге).

Также реализуется областная программа "Камкорлык", в рамках которой семьи в трудных ситуациях получают дополнительную соцподдержку за счет спонсоров. В регионе мы насчитали 1643 таких семьи, которым оказали помощь на сумму 516,2 млн тенге. Еще 52 малообеспеченных семьи обеспечили жильем.

Приоритетное внимание уделяется обеспечению мерами занятости малообеспеченных граждан в рамках программы "Енбек" и "Дорожная карта занятости" и развитию предпринимательской деятельности за счет средств АСП.

По итогам реализации госпрограмм в 2020 году в области мерами занятости охвачено 88,2 тыс. человек.

Трудоустроено на постоянную работу около 40 тыс. человек. 1,1 тыс. гражданам выдали микрокредиты. Государственные гранты на открытие собственного дела получили 9,2 тыс. человек. Порядка 33 тыс. человек заняли временные рабочие места. Более 200 человек за счет АСП открыли собственное дело.

В результате уровень безработицы составил 5,3%, что ниже​ запланированного стратегического показателя (6%).​