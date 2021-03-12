Когда непристегнутый ремень может спасти жизнь

Автомобилистам рассказали, когда непристегнутый ремень спасет жизнь, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, эксперты напомнили, что водители, совершающие движение по ледовым переправам и те, кто пересекает замерзшие водоемы вне организованных переправ, могут не пристегиваться ремнями безопасности.

По их словам, если автомобиль начнет проваливаться под воду, соблюдение этого правила может спасти жизнь.

На то, чтобы отстегнуть ремень, водитель потратит драгоценные время и силы и не сможет покинуть тонущий автомобиль.

Согласно пункту 2,1 статьи 2 ПДД РК, "при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями".

За отсутствие пристегнутого ремня безопасности или шлема у мотоциклистов прописан штраф в размере 5 МРП.