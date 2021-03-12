Какие вакцины от COVID-19 могут завезти в Казахстан

У казахстанцев будет широкий выбор вакцины от коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает zakon.kz.

Сейчас ведем переговоры практически со всеми известными брендами, которые заявили, что зарегистрировали вакцины в других странах, в Европе. Мы ведем переговоры сейчас и с Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Со всеми мы сейчас на этапе переговоров. И ждем уже в ближайшее время подтверждения стоимости, объемов и сроков поставок, - сказал он в эксклюзивном интервью телеканалу "Хабар 24".

По его данным, в Казахстане уже привились порядка 59 тыс. человек. Темпы будут расти в геометрической прогрессии и критическую массу планируют вакцинировать уже до осени.

По словам главного медика страны, на начальном этапе было важно создать оптимальные условия. Ускорить вакцинацию поможет также закуп препаратов от мировых производителей.

Он отметил, в апреле ожидают конечных результатов исследований отечественной вакцины. Кроме того, увеличат объемы выпуска российского "Спутника V". В следующем месяце будут готовы 600 тыс. доз прививок.

Кроме того, Цой прокомментировал информацию о том, что Беларусь первой получила технологию производства "Спутник V". По словам главного врача, аналогичную информацию казахстанские специалисты получили еще в прошлом году и даже рассказал, что это за технология.

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Это, начиная от смешивания этих субстанций, целая процедура розлива, этикетки наклеиваются, проводится проверка на стабильность и обработка, обеззараживание. Это определенный цикл и в процессе производства имеет важное значение. По аналогии и наши белорусские коллеги сейчас через эту процедуру проходят. Но мы уже выпустили промышленную партию и это очень важно. Алексей Цой

Напомним, 9 декабря 2020 года стало известно, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник – V") будут производить в Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК). Старт производству был дан 21 декабря того же года.

12 февраля 2021года разработчик "Спутник V" в своем Twitter сообщил о том, что Казахстан зарегистрировал вакцину. Однако в Минздраве РК сначала не подтвердили эту информацию, сообщив, что еще идет процесс регистрации. В ведомстве пояснили, что речь идет о "Спутник V", произведенной Карагандинским фармкомплексом. 15 февраля стало известно, что КФК завершил процесс регистрации российской вакцины на территории Республики Казахстан.

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