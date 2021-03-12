Автобус столкнулся с грузовиком в Семее. Есть пострадавшие

12 марта 2021, 22:13
Фото: OO ОСА

11 человек пострадали во время столкновения автобуса с грузовиком в Семее, передает zakon.kz со ссылкой на semeynews.kz.

ДТП произошло 12 марта в 08:45 по ул. Глинки. 51-летний водитель маршрутного автобуса следовал со стороны Цементного завода в направлении города, где допустил столкновение с "КамАЗом", которым управлял 44-летний водитель. пресс-служба ДП ВКО

Как сообщается, в результате дорожно-транспортного происшествия 11 пассажиров автобуса с различными телесными повреждениями обратились в медицинские учреждения.

Отмечается, что назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.


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