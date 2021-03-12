Район в Караганде переименуют в честь Алихана Букейханова

Публичные слушания по переименованию Октябрьского района в район имени Алихана Букейханова прошли в Караганде, передает zakon.kz.

Как сообщает ekaraganda.kz, они проведены Карагандинским городским маслихатом 12 марта. В публичных слушаниях приняли участие депутаты городского маслихата, члены Общественного совета Караганды, жители города, представители СМИ.

Отмечается, что в голосовании участвовали жители города и представители СМИ.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 9 марта №6-қ, для обеспечения санитарных норм публичные слушания проведены в 10 местах.

Общее количество зарегистрированных участников составило 685. Большинством голосов от присутствующего населения поддержано предложение по переименованию Октябрьского района в район имени Алихана Букейханова.

Протокол проведенных публичных слушаний в течение семи рабочих дней будет размещен на интернет-ресурсе Карагандинского городского маслихата, акимата Караганды, и опубликован в СМИ, распространяемых на территории города.

Также вопрос переименования Октябрьского района в район имени Алихана Букейханова будет включен в повестку дня сессии Карагандинского городского маслихата.