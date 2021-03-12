Саудовская Аравия возобновляет авиасообщение. Названа дата

Саудовская Аравия возобновит внешнее авиационное сообщение и откроет все аэропорты королевства, передает zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС, главное управление гражданской авиации страны проинформировало все действующие на территории Саудовской Аравии авиакомпании об отмене запрета на международные рейсы и об открытии аэропортов королевства с 17 мая.

В циркуляре организации указывается на необходимость соблюдения всех протоколов и мер предупреждения заражения коронавирусом, принятых вышестоящими властями.

Отмечается, что возобновление авиасообщения коснется не всех зарубежных стран, а только тех, которые будут одобрены санитарными властями.

12 января управление приводило более раннюю дату - 31 марта.

29 января Саудовская Аравия объявила о переносе открытия морских портов и сухопутных пограничных пунктов с 31 марта на 17 мая.

Saudi Gazette отмечает со ссылкой на свой источник в МВД, что нынешнее решение принято на основании заявления министерства здравоохранения королевства о том, что производители вакцин от COVID-19 не могут обеспечить своевременную поставку уже законтрактованных партий вакцин.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии одобрило использование в стране вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, американских компаний Moderna и Pfizer, германской BioNTech.