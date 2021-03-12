"Барыс" завершил сезон КХЛ

В шестом матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский "Барыс" сыграл дома с магнитогорским "Металлургом", передает zakon.kz.

Как пишет sports.kz, хозяева выставили следующий состав: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Шевченко-Фрэттин; Хетерингтон-Шалапов, Лилья-Волк-Виделль; Линтуниеми-Блэкер, Старченко-Шестаков-Михайлис; Акользин-Гурков-Петухов, Мусоров.

Подопечным Юрия Михайлиса была нужна только победа, они действовали аккуратно, в итоге первый период остался без заброшенных шайб. Вторая часть игры получилась ударной, сперва на шайбу Семена Кошелева ответил Линус Виделль, а затем Деннису Расмуссену - Никита Михайлис. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Сергей Мозякин сказал свое слово, итог подвели Тэйлор Бек, Кирилл Панюков и Сергей Плотников. 5:3 - сильнее россияне.

Таким образом, "Барыс" проиграл серию и завершил сезон.

Хороший матч. Где-то в меньшинстве не сыграли на должном уровне. Много удалялись. Соперник здорово сыграл. А по серии скажу, что... Да, могли склонить чашу весов на свою сторону, но не хватило терпения, где нужно было перетерпеть, дождаться своих моментов. Спасибо нашим болельщикам. Мощная поддержка, команду поддерживали, даже несмотря на поражение, стоя аплодировали команде. Еще раз извиняюсь, что не смогли продлить эту серию, не выиграли, чтобы опять увидеть вас на трибунах и поблагодарить за такую поддержку. главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис

Читайте также:

"Барыс" разгромно проиграл "Металлургу" в пятом матче плей-офф КХЛ