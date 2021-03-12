Ограничительные меры изменили в Западном Казахстане

Опубликовано новое постановление о карантине в Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.
Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача ЗКО от 8 февраля №5-ПГВр "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области" внесены следующие изменения и дополнения:
Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, - говорится в постановлении.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
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