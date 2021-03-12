Ограничительные меры изменили в Западном Казахстане

Опубликовано новое постановление о карантине в Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача ЗКО от 8 февраля №5-ПГВр "Об ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области" внесены следующие изменения и дополнения:

дежурные группы детских дошкольных организаций при соблюдении комплектации групп не более 25 человек;

сауны (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя) с приостановлением функционирования в воскресные дни;

работа спа-центров, бассейнов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на одного посетителя) по установленному графику.

Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, - говорится в постановлении.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.