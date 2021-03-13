Сильные осадки ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 13 марта в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер северо-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается гололед.

13-14 марта в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе днем 13 марта ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 13-15 марта временами ожидаются туман, гололед. 13-14 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

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