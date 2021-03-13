Ограничения для пассажирских поездов сняли в одной из областей Казахстана

Разрешена посадка/высадка пассажиров по Костанайской области, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "Пассажирские перевозки", в соответствие с решением Межведомственной комиссии РК от 2 марта по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, с 00:00 13 марта разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров по всем станциям, расположенных на территории Костанайской области, следующим пассажирским поездам и станциям:

№37/38 "Мангистау - Нур-Султан Нурлы жол" на/из станциях Арка, Лисаковск, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши;

№47/48 "Атырау - Нур-Султан Нурлы жол" на/из станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

№603/604 "Нур-Султан Нурлы жол – Аркалык" на/из станций Фурмановский;

№43/44 "Костанай - Алматы-1" на/из станциях Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай;

№57/58 "Уральск - Нур-Султан Нурлы жол" на/из станциях Алтынсарин, Арка, Лисаковск, Сарыколь;

№327/328 "Костанай – Караганды" на/из станциях Карагалинская, Сарыколь, Дудаковка, Коскуль;

№621/622 "Костанай – Аркалык" на/из станциях Темирбулак, Притобольская, Апановка, Казанбасы, Аманкарагай, Койбагор, Челгаши, Жанысбай, Фурмановский.

Отмечается, что всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получать по номеру "105".

В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты (...), а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов, - заключили в пресс-службе.

8 ноября 2020 года работу пассажирских поездов ограничили из-за COVID-19. Временно была запрещена продажа билетов, посадка и высадка пассажиров на всех станциях Костанайской области, за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная.