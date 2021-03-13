Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина"

Бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани и предприниматель Майкл Линделл, являющийся ярым сторонником республиканца, вошли в число претендентов на премию "Золотая малина", которую вручают за сомнительные достижения в кинематографе, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, в число претендентов на премию в номинации "Худший фильм" была включена картина "Несомненное доказательство" Линделла, который открыто поддерживает Трампа и известен в первую очередь как глава компании MyPillow, занимающейся производством подушек. Картина Линделла посвящена предполагаемым махинациям со стороны противников республиканца, которые якобы привели к победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США 2020 года.

Вместе с его фильмом на премию "Золотая малина" в данной номинации претендуют картины "365 дней" польских режиссеров Барбары Бяловас и Томаша Мандеса, "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" Стивена Гейгана, "Остров фантазий" Джеффа Уодлоу и "Мьюзик", режиссером которого является австралийская певица Сиа.

Отмечается, что Джулиани, который до февраля этого года на протяжении нескольких лет представлял интересы Трампа, стал претендентом на премию в номинации "Худшая мужская роль второго плана". Он был выдвинут в этой категории за появление в картине "Борат 2" Джейсона Уолинера. В 2019 году сам бывший американский лидер стал лауреатом "Золотой малины" в номинации "Худший актер" за появление в документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" режиссера Майкла Мура.

Также сообщается, что в этом году на звание "Худшего актера" претендуют Роберт Дауни-младший ("Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Адам Сэндлер за роль в фильме "Хэллоуин Хьюби", Микеле Морроне ("365 дней"), Дэвид Спейд - за роль в фильме "Не та девушка", а также Майкл Линделл ("Несомненное доказательство"). Среди актрис "Золотую малину" могут получить Энн Хэтэуэй за роли в фильмах "Последнее, чего он хотел" и "Ведьмы", Кэти Холмс, снявшаяся в фильмах "Кукла 2: Брамс" и "Секрет", Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка") и Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

Лидерами по числу номинаций стали картины "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (по шесть номинаций), "Остров фантазий" (пять номинаций) и "Мьюзик" (четыре).

Лауреатов "Золотой малины" огласят 24 апреля - накануне церемонии вручения премии "Оскар".