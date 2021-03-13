Отчим развращал несовершеннолетнюю падчерицу в Туркестане

Девочке всего 11 лет. Развращать отчим ее начал два года назад. Известно о ситуации стало, когда она решилась рассказать все родному отцу, сообщает zakon.kz.

По словам девочки, мужчина показывал девочке фильмы для взрослых и принуждал ее к действиям сексуального характера, передает Astana TV.

Родному отцу девочка рассказала о происходящем, когда приехала к нему в Алматы из Туркестана.

Удивительно, что ребенок увидел в новостях похожую историю девочки такой же. Она два дня думала и потом рассказала своей мачехе. Расплакалась, говорит: "Я увидела, я тоже также пострадала от своего отчима. Что мне делать?". руководитель общественного фонда "Не Молчи.kz" Дина Смаилова

Это не единичный случай. Статистика МВД показывает, что в прошлом году 800 несовершеннолетних стали жертвами насильников. Обычно преступления совершают близкие родственники.

669 из них совершены из близкого окружения, это 81%. 10% - это отцы и отчимы. Сожители матерей, соседи, родственники и знакомые - это остальные 80%. Практически, это – близкий круг, близкие отношения. И дети им доверяли. Дети попали в руки преступников. министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

В МВД признают, что недоработали. В период карантина все силы полиции "бросили" на улицы. А о ситуации внутри "запертых" домов позабыли.

Практически этот сектор общественных отношений оказался без должного контроля со стороны полиции. Мы это признаем. Практически мы все силы бросили на улицу, на блокпосты, карантинные мероприятия. министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев

Сейчас в МВД намерены наверстать упущенное и разобраться с насильниками. Для этого в два раза увеличат количество подразделений, специализирующихся по защите детей и женщин.