YouTube пометил фильм "Крым. Путь на Родину", как способный "напугать или шокировать"

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину", опубликованном на YouTube-канале "Россия-24", пометив его как "неприемлемый для некоторых пользователей", сообщает zakon.kz.

Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Сам фильм при этом доступен для просмотра. Автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, связал решение YouTube с тем, что "кому-то не нравится правда" насчет вхождения Крыма в состав России.

Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, если YouTube так смущают сцены Майдана, пусть видеохостинг заблокирует или ограничит доступ "ко всем кадрам горящего Киева и Майдана в феврале 2014 года".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, он также удалил страницу "Крым 24".

Всего, по данным открытых источников, за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Роскомназдор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.

В феврале в России приняли закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.