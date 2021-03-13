Четыре человека выиграли более миллиарда долларов в лотерею

Четыре жителя американского штата Мичиган выиграли в лотерею Mega Millions 1,05 миллиарда долларов США, сообщает zakon.kz.

По словам победителей, они купили билет в последний момент в продуктовом магазине. Счастливыми номерами были 4, 26, 42, 50, 60, пишет РИА Новости, ссылаясь на местное издание Detroit News.

Один из членов клуба заметил, что джекпот достиг одного миллиарда долларов и вспомнил, что еще не успел купить билет. доверенное лицо победителей Курт Пенхаус

В США выигрыш в лотерею также облагается налогом, победители заплатили примерно 776 млн долларов. Имена выигравших в лотерею не разглашаются. Их официальный представитель заявил, что оставшиеся 557 млн победители лотереи оставят для своих потомков и членов семей.