Казахстан перешел из "зеленой" в "желтую" зону

13 марта 2021, 09:41
Фото: pixabay.com

Казахстан вернулся в "желтую" зону, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 марта.

Согласно данным, в "красной" зоне по-прежнему находятся Нур-Султан и Алматы.

В "желтой" зоне расположились Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 12 марта, в стране зарегистрировано 1002 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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