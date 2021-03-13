Аташка из Павлодарской области является лидером по нарушению скорости

В Павлодарской области 69-летний мужчина с начала 2021 года уже несколько раз попадал под камеры фиксации нарушения скоростного режима, сообщает zakon.kz.

Всего, по словам замначальника управления административной полиции области Арыстана Дюсембаева, с начала года выявили больше четырех тысяч правонарушений, за которые жителей региона оштрафовали в общей сложности на 37 миллионов тенге.

По данным Павлодар-онлайн, 3,5 тысячи раз водители превысили скорость на дороге, почти 500 человек проигнорировали дорожные знаки или разметку, еще 142 жителя области проехали на красный свет.

Есть среди нарушителей и лидеры. Например, с начала года 69-летний пенсионер уже несколько раз попал под камеры системы фиксации за нарушение скоростного режима. В прошлом году правонарушитель также несколько раз был зафиксирован камерами, - добавили в ДП.

В прошлом году полицейские рассказывали о другом гонщике пенсионного возраста. 72-летний водитель частенько нарушал ПДД и попадал под камеры.