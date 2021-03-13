"Синтетику" на 100 млн тенге изъяли у крупнейшего поставщика в Павлодаре

Синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли у поставщика наркотиков в Павлодаре, сообщает zakon.kz.

По данным областного ДП, 12 марта в Павлодаре была проведена масштабная операция.

Задержан наркокурьер при попытке сбыта более 1 кг синтетических наркотических средств. Задержанным оказался 24-летний житель южного региона страны, один из крупнейших поставщиков наркотических средств в Павлодарской области, – рассказал начальник Департамента полиции области Нурлан Масимов.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК Республики Казахстан, подозреваемый водворен в ИВС города.