Из каких стран казахстанцы привезли коронавирус

12 марта в Казахстан прибыло 24 международных авиарейса, сообщает zakon.kz.

Рейсы прибыли из Италии, Шри-Ланки, КНР, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 3 599 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 3 326 человек, без справок прибыло 273 гражданина РК, говорится в сообщении комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

в аэропорт Алматы – 12 рейсов, 2 030 пассажиров, со справками - 1 892, без справок - 138;

в аэропорт Нур-Султана – 8 рейсов, 1 260 пассажиров, со справками - 1 160, без справок - 100;

в аэропорт Шымкента – 2 рейса, прибыло 147 пассажиров, все со справками.

в аэропорт Актау – 1 рейс, 26 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, 136 пассажиров, со справками - 101, без справок - 35.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 11 марта 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, из 631 граждан РК, прилетевших без справок, у четырех пассажиров выявлена коронавирусная инфекция. Из них, два пассажира прибыли рейсом Дубай – Нур-Султан, один пассажир прибыл рейсом Москва – Нур-Султан, еще один пассажир – рейсом Шарм-эль-Шейх – Нур-Султан.