Токаев наградил музыковеда Юрия Аравина

13 марта 2021, 12:35
Фото: tildacdn.com

Орденом "Отан" награжден Аравин Юрий, сообщает zakon.kz.

Указ, подписанный Касым-Жомартом Токаевым, опубликован на Акорде.

За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом "Отан" Аравина Юрия Петровича – музыковеда, - говорится в официальном сообщении.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Юрий Петрович Аравин - казахстанский музыковед, музыкальный педагог, профессор. Заслуженный деятель Казахстана (1995).


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?