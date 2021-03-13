Токаев наградил музыковеда Юрия Аравина

Орденом "Отан" награжден Аравин Юрий, сообщает zakon.kz.
Указ, подписанный Касым-Жомартом Токаевым, опубликован на Акорде.
За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом "Отан" Аравина Юрия Петровича – музыковеда, - говорится в официальном сообщении.
Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Юрий Петрович Аравин - казахстанский музыковед, музыкальный педагог, профессор. Заслуженный деятель Казахстана (1995).
Хотите быть в курсе важных новостей?