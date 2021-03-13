"Окровавленная" актриса разделась на кинопремии "Сезар" в знак протеста

Французская актриса Корин Масьеро разделась на сцене во время вручения кинопремии "Сезар", сообщает zakon.kz.

Как отмечает Life.ru, таким образом она решила осудить ограничительные меры по коронавирусу, которые затронули искусство.

57-летняя Масьеро появилась перед зрителями в костюме осла, при этом на лицо и руки была нанесена красная краска, имитирующая кровь. Артистка шокировала присутствующих, раздевшись догола.

На животе у нее была надпись "Нет культуры — нет будущего", а на спине — "Верни нам искусство, Жан!", - говорится в сообщении.

Скорее всего, актриса обращалась к премьер-министру Франции Жану Кастексу.

Сейчас мы такие — абсолютные голые, — заявила она и высказалась в поддержку артистов.

Перформанс зрители встретили шквалом аплодисментов.