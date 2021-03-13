Что нельзя делать при боли в желудке, рассказали врачи

Врачи рассказали, какие методы предосторожности стоит предпринять при боли в желудке, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, специалисты Национальной медицинской библиотеки США рекомендуют для ослабления болевого синдрома отказаться от приема твердой, жареной и жирной пищи.

Кроме того, эксперты советуют избегать употребления цитрусовых и молочных продуктов, кофеина, алкоголя, газированных напитков и продуктов на основе томатов.

Также медики призывают не принимать какие-либо лекарства до консультации со специалистом и постановки точного диагноза.

Отмечается, что для облегчения боли в желудке рекомендуется увеличить количество потребляемой жидкости, особенно воды, а также продуктов, богатых клетчаткой, в частности овощей и фруктов.

В качестве натурального анальгетика эксперты советует принимать настой ромашки, обладающий расслабляющим и успокаивающим свойством, и настой вербены лимонной.