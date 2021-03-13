Сильный снегопад ожидается в Казахстане

Прогноз погоды по территории Казахстана на 14 марта предоставил РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке и востоке республики сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, метель, гололед, усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием антициклона – сохраняется погода без осадков. Местами ожидается туман. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, ночью и утром в Акмолинской областях местами ожидается туман.

В Алматы будет облачно, ночью и днем +1 градус.

В Нур-Султане - облачно, ночью -17 градусов, днем -20.

Прогноз погоды на 14 марта.