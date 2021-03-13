Назван простой способ предотвращения варикозного расширения вен

Эксперты поделились простыми способами предотвращения варикозного расширения вен, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", некрасивые изменения кровеносных сосудов на ногах вызывают проблемы у многих людей. Кажется, что это исключительно генетическая предрасположенность, но есть меры, которые могут предотвратить варикозное расширение вен и образование сосудистых звездочек. Их невозможно избежать полностью, но можно отсрочить их возникновение и уменьшить их масштабы.

Отмечается, что в большинстве случаев варикозное расширение вен вызваны врожденной слабостью соединительной ткани. Это означает, что стенки вен буквально изнашиваются с течением жизни. Особенно страдают ноги, потому что здесь кровь должна перекачиваться к сердцу, борясь с силой тяжести.

Если стенки вены становятся слишком эластичными, в некоторых местах скапливается кровь и развивается варикозное расширение вен или сосудистые звездочки. Профилактика важна еще и потому, что варикозное расширение вен может привести к осложнениям на поздних стадиях: от боли до опухших ног и опасных сгустков крови или язв.

Группы риска

Предотвращение варикозного расширения вен и сосудистых звездочек особенно важно, если человек относится к одной из групп риска. Чаще всего варикозное расширение вен передается по наследству. Женщины страдают им чаще, чем мужчины. Тенденция к развитию варикозного расширения вен и сосудистых звездочек увеличивается во время беременности. Потому что тогда гормон прогестерон расслабляет мышцы и соединительную ткань для подготовки к родам, что также влияет на здоровье вен.

У людей, которые работают, в основном, стоя или сидя, увеличивается риск скопления крови в венах ног. В группе риска и те, кто страдает избыточным весом. Большая масса тела оказывает сильное давление на кровеносные сосуды. Это можно предотвратить, следя за своим весом. Кроме того, соединительная ткань с возрастом становится более рыхлой. Поэтому пожилые люди чаще страдают слабостью вен, чем молодые.

Профилактика

Чтобы предотвратить варикозное расширение вен и образование сосудистых звездочек важно, прежде всего одно: много двигаться. Лучше всего, если занятия спортом будут осуществляться регулярно, это укрепит соединительную ткань. Стоит выбрать бег трусцой или ходьбу, а также другие виды спорта с интенсивными движениями ногами, например бадминтон.

По возможности стоит избегать длительного пребывания в положении сидя или стоя. В офисе, будет полезно регулярно делать несколько шагов. Лучше использовать лестницы вместо лифтов и эскалаторов. Подъемы по лестницам также могут помочь предотвратить варикозное расширение вен.

Упражнения

Если по работе приходится много стоять или сидеть, несколько простых гимнастических упражнений могут защитить ваши вены:

сидя: поднимите ноги и вращайте обеими стопами поочередно внутрь и наружу. Или поднимите ноги и несколько раз подтяните их к себе, прежде чем снова их выпрямить;

cтоя: несколько раз встаньте на цыпочки, а затем опуститесь на всю ступню, и так несколько раз;

после долгого сидения или стояния нужно поднять ноги.

Эти упражнения также подходят в качестве профилактики тромбоза во время длительных поездок. Их можно делать в автобусе или самолете.

Обувь

Туфли на высоком каблуке при склонности к варикозу стоит носить только по особым случаям, на каждый день надо выбирать обувь на плоской подошве. Полезно ходить босиком по мягким поверхностям, идеально – по песку у моря.

Важно помнить, что самим можно лишь частично предотвратить варикозное расширение вен, но полностью избавиться от него невозможно. Поэтому надо обратиться к специалисту по венам при первом появлении варикозного расширения вен для лечения.