Астролог назвала лучшие даты марта, чтобы сесть на диету

Календарная весна началась, и пора бы начать "худеть к лету", но никак не получается? Возможно, все дело в том, что вы выбираете для этого неправильные даты. Когда в марте лучше всего заняться своей красотой, рассказала астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова, передает zakon.kz.

По ее словам, в любой диете самое главное - придерживаться выбранного плана питания и не срываться из-за соблазнов. Еще лучше это работает в сочетании с занятиями спортом и отказом от вредных привычек.

Самые сильные даты, чтобы избавиться от ненужного (вредной привычки и лишнего веса) - 16 марта и 2 апреля. Также хороши 21 и 28 марта, но лучше использовать их в комплексе. Например, 16 марта сесть на диету, 21 марта начать заниматься спортом, - перечислила она 5-tv.ru.

Как отметила эксперт, если поступить именно так, то велики шансы, что удастся удержаться от переедания и вредной еды.

Любая женщина хочет быть не только здоровой, но и красивой. Маникюр, татуаж, уколы красоты, аппаратные процедуры, любой визит к косметологу тоже лучше назначать на "подходящие дни". Астролог рассчитала не только лучшие даты марта, но и время суток для таких мероприятий.

Рекомендую воспользоваться самыми лучшими днями, чтобы не пришлось переделывать и понравился результат. Это 16 марта с 12:00 до 14:00 и 28 марта с 08:00 до 10:00 или с 20:00 до 00:00 вечера, - сказала она.

По словам астролога, процедуры по шлифовке лица, удалению нежелательных волос или папиллом с лица - это уже визиты другого толка.

Процедуры избавления лучше всего пройдут 21 марта и 2 апреля, - добавила Егорова.