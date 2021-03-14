Названо число казахстанцев, умерших от коронавируса

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 марта 2021 года сообщает zakon.kz.

На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 973 человека (14 720 КВИ+ и 4 253 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 041 пациент, на амбулаторном уровне – 13 932 пациента.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 11 человек. Смертей от пневмонии не зафиксировано.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 232 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 33 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 12 марта 2021 года зарегистрировано 52 случая заболевания. Выздоровели 180 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 801, случаев с летальным исходом - 653, всего выздоровели – 44 895 человек.