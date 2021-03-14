Алматинцев предупреждают о гололеде

Акимат Алматы предупреждает жителей города о высокой вероятности образования сильного гололеда, сообщает zakon.kz.

С 13 марта в городе наблюдается туман с выпадением изморози и переходом в дождь с понижением температуры воздуха.

Из-за резкого перепада температуры воздуха на городских улицах уже образовалась гололедная пленка.

В целях ликвидации подобных явлений 13 марта с 18:30 силами 178 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 09:00 14 марта использовано 1230 тонн. пресс-служба акимата города Алматы

По прогнозу Казгидромета, сегодня, 14 марта, прогнозируется выпадение снега.

В этой связи организовано дежурство 552 единиц спецтехники и 1134 дорожных рабочих.

Смешанные осадки в виде дождя и снега ожидаются с перерывами до 17 марта.