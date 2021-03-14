Скончался боксер, которого называли лучшим за всю историю среднего веса

Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер скончался в США в возрасте 66 лет, передает zakon.kz.

Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на заявление его супруги на странице фан-клуба спортсмена в Facebook.

Мне очень жаль сообщать вам эту грустную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно скончался в своем доме в Нью-Гэмпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время. Кей Хаглер

Марвин Хаглер — без сомнений легенда бокса и один из лучших боксеров за всю историю среднего веса (если не лучший вообще).

"Марвелус" Хаглер дебютировал на профессиональном ринге в мае 1973 года. Всю свою карьеру Марвин провел в среднем весе и в свое время установил рекорд по количеству защит сразу нескольких титулов чемпиона мира (12 побед кряду). Вместе с Карлосом Монсоном и Геннадием Головкиным является рекордсменом по продолжительности этапа карьеры в высшем эшелоне мирового рейтинга без поражений. Хаглер имел репутацию свирепого бойца с "непробиваемым" подбородком, за всю свою карьеру лишь однажды побывав в нокдауне.

Всего Марвин Хаглер провел 67 боев. На его счету 62 победы (52 нокаута), три поражения и две ничьи. В прошлом "Марвелус" побеждал таких бойцов, как Роберто Дюран и Томас Хирнс. Бой с последним считается одним из самых зрелищных поединков в истории бокса. Хирнс предложил Хаглеру открытый агрессивный стиль, и Хаглер принял вызов, брутально нокаутировав оппонента в 3-м раунде. В 1987 году Марвин принял решение завершить карьеру после спорного проигрыша Шугару Рэю Леонарду.

Геннадий Головкин опубликовал сторис в своем Instagram, где написал: "Покойся с миром, легенда и величайший чемпион в среднем весе".