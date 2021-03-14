До 20 сантиметров снега выпало в Алматы

Информацию по уборке снега в Алматы 14 марта предоставили в акимате города, передает zakon.kz.

14 марта с 09:00 в Алматы началось выпадение снега. По состоянию на 18:30 в городе выпало 5-6 см снега, в горных районах до 20 см. В целях предупреждения гололедных явлений с начала снегопада производится посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Использовано 2 350 тонн противогололедных материалов. пресс-служба акимата города

Также в ведомстве сообщили, что ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

С утра задействовано 552 единицы спецтехники, в том числе 178 пескоразбрасывателей и 1 134 дорожных рабочих. В ночной период запланирован выход 509 единиц спецтехники, в том числе 171 пескоразбрасыватель, а также около 400 дорожных рабочих. В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега, - добавили в пресс-службе.

По прогнозу РГП "Казгидромет", смешанные осадки в виде дождя и снега в Алматы продолжатся с перерывами до 17 марта.

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