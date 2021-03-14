Штрафы на 77 млн тенге выписали за нарушение карантина в Алматы с начала года

В Алматы усилена работа мониторинговых групп, передает zakon.kz.

В настоящее время число мониторинговых групп увеличено до 32. С 1 января по 13 марта текущего года проведено 986 рейдов на 7 648 объектах, где выявлено 667 объектов с нарушениями карантинных мер. Составлено 699 протоколов на общую сумму 77 428 350 тенге. МВК по нераспространению коронавируса в РК

Кроме того, в судебные органы направлено 57 исковых материалов, по 20 из них приняты решения о приостановлении деятельности.

В 2020 году в Алматы было создано 26 мониторинговых групп, которые провели 3 149 рейдов на 21 590 объектах. Составлено 5 182 протокола за несоблюдение ограничительных мероприятий на общую сумму 333 165 540 тенге.