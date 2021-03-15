Двое убиты, 13 ранены: стрельба произошла на вечеринке в США

Стрельба произошла на вечеринке 14 марта в районе Парк-Мэнор в американском Чикаго (штат Иллинойс), передает zakon.kz.

Как сообщают "Известия", в результате инцидента погибли два человека, не менее 13 получили ранения.

Согласно данным полиции, беспорядки произошли в 04:41 (15:41 по времени Нур-Султана). На месте происшествия были обнаружены четыре пистолета.

По данным телеканала NBC Chicago, ссылающегося на местное пожарное управление, пострадавших в возрасте от 20 до 44 лет доставили в близлежащие больницы. По крайне мере один из потерпевших находится в критическом состоянии. Некоторым из раненых проводятся операции.

Отмечается, что полиция рассматривает несколько версий произошедшего. В настоящее время расследованием занимаются детективы.

По данным ТАСС, неизвестный открыл огонь после ссоры с другими людьми на вечеринке.

Это уже не первое подобное происшествие за последние дни: в субботу неизвестный устроил стрельбу на нелегальной вечеринке в Нью-Йорке. Инцидент обошелся без жертв, пять человек получили неопасные для жизни ранения.