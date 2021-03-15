Названы три разрушающие здоровье привычки

Польский портал Wirtualna Polska рассказал о трех привычках, которые могут оказать разрушающий эффект на здоровье человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как предупреждает автор, решение поспать после сытного обеда — это плохая идея. Лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс и осложняют перемещение еды по пищеварительной системе. Кроме того, послеобеденный сон может привести к метеоризму и запорам.

В статье также рекомендуется отказаться от чаепития после еды. Все сорта этого напитка затрудняют усвоение некоторых питательных веществ и минералов, а у людей со склонностью к анемии чай может снизить усвоение железа на 87 процентов. Кроме того, у напитка низкий уровень pH, что, по словам автора, негативно сказывается на процессе переваривания белков и жиров.

После еды стоит отказаться от занятий спортом. В материале указывается, что интенсивная физическая нагрузка не позволит организму функционировать должным образом. В результате может появиться несварение, боли в желудке, а затем — нарушения работы пищеварительной системы.