Электроскутер вспыхнул во время зарядки и чуть не спалил дом

На YouTube появились кадры, снятые с камеры видеонаблюдения в доме жителя Великобритании, сообщает zakon.kz со ссылкой на Белта.

Мужчина загрузил в сеть ролик с инцидентом, который произошел в его гостиной. Он пояснил, что поставил свой электроскутер на зарядку. Какое-то время все было хорошо, однако в следующий момент средство передвижение вспыхнуло.

Парень метался по дому, не зная что делать, но все же сообразил позвонить спасателям. Пожарные успели вовремя потушить электроскутер, пока тот чуть не спалил дом. Теперь молодой человек решил отказаться от такого вида передвижения и пересесть на велосипед.