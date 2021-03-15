Два гонщика "Астаны" завершили веломногодневку "Париж — Ницца" в тройке лучших

15 марта состоялся заключительный этап многодневной велогонки "Париж — Ницца", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Победителем финального этапа стал швейцарский гонщик команды "EF Education-Nippo" Магнус Корт, второй и третий результаты — у французов Кристофа Лапорта из "Cofidis, Solutions Crédits" и Пьера Латура из "Total Direct Energie".

Гонщики "Астаны" Йон Исагирре, завершил этап седьмым, и Александр Власов, финишировал 12-м, заняли второе и третье места в генеральной квалификации гонки. Луис Леон Санчес стал 20-м, Маттео Собреро — 59-м, Омар Фраиле — 81-м.

Алексей Луценко не смог добраться до финиша этапа.

"Париж — Ницца". Седьмой этап

Le Broc — Valdeblore La Colmiane. 119.2 километров

1. Магнус Корт (Швейцария, "EF Education-Nippo") — 2:16:58

2. Кристоф Лапорт (Франция, "Cofidis, Solutions Crédits")

3. Пьер Латур (Франция, "Total Direct Energie")

7. Йон Исагирре (Испания, "Астана")

12. Александр Власов (Россия, "Астана")

20. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана")

59. Маттео Собреро (Италия, "Астана") — +4:10

81. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +8:41

Общий зачет:

1. Максимилиан Шахман (Германия, "BORA-hansgrohe") — 28:49:51

2. Александр Власов (Россия, "Астана") — +0:19

3. Йон Исагирре (Испания, "Астана") — +0:23

17. Луис Леон Санчес (Испания, "Астана") — +2:31

42. Маттео Собреро (Италия, "Астана") — +24:15

50. Омар Фраиле (Испания, "Астана") — +29:19.