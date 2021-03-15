Бейонсе получила рекордное число "Грэмми" среди женщин

Американская исполнительница Бейонсе выиграла рекордное количество премий "Грэмми" среди женщин, общее число наград достигло 28, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград "Грэмми" - 28, - говорится в заявлении организаторов в Twitter.



Предыдущий рекорд среди женщин принадлежал американской кантри-певице Элисон Краусс, которая является обладательницей 27 самых престижных музыкальных наград. Самое большое количество премий у дирижера Георга Шолти, он становился лауреатом "Грэмми" 31 раз.

Очередная церемония вручения награды "Грэмми", учрежденной Академией звукозаписи США, проходит вечером 14 марта.

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