Ведущая "Орла и решки" рассказала, как ночевала на вокзале

ЭтоОколо 10 лет назад на экранах телевидения появилась программа "Орел и решка". Ее первыми ведущими были Жанна и Алан Бадоевы. Только сейчас Жанна поделилась некоторыми секретами, передает zakon.kz.

По словам Жанны, первые выпуски были очень реалистичными. Например, одна интересная история случилась в Нью-Йорке.

Нам нужно было показать, как человек бюджетно может где-то переночевать. То ли мы забыли, то ли мы по какой-то причине не сняли, как может ночевать в Нью-Йорке человек без денег. У нас был самолет уже вечером. У нас оставалась локация вокзала, мы пошли ее снимать и решили: «Давайте снимем здесь, как будет человек ночевать бесплатно». По большому счету, так человек может себе позволить переночевать без денег, но выяснилось, что туда может зайти человек только тот, у которого есть билет, - заявила Жанна Бадоева в интервью Надежде Стрелец.

В свою очередь, Надежда уточнила, что в программе показали, как Жанна покупает билет за 5 долларов, проходит, но остался вопрос- как организаторы могли позволить ведущей остаться ночевать на лавочке на вокзале, где небезопасно?.

Мы туда зашли с билетом, и выяснилось, что там нельзя лежать. Вообще нигде на вокзале. И мы сделали инсценировку. Я не спала, конечно, там. Когда мы закончили, я сказала, что в принципе это плохой вариант и лучше этого не делать. Когда мы снимали еще с Аланом, я могла выгнать его из номера и перейти к нему, если бы очень сильно захотела (смеется). - пояснила Жанна.

Она призналась, что была на экране такой, какая она в жизни. Но когда проект встал на рельсы, Жанне он перестал быть интересен, потому что она уже заранее знала, что надо делать, и перестала расти творчески. На одной из пресс-конференций одна из следующих ведущих программы Регина Тодоренко заявила, что никакой золотой карты не существовало, это была условная история, и ведущие вообще по бартеру договаривались с отелями, все было совершенно по-другому после съемок.

Когда мы начинали этот проект, нам самим было интересно, чтобы все было по-настоящему. И как потом он развивался, уже я не следила и в принципе как его снимали с Региной, я не знаю, - заключила Жанна Бадоева.