Появилось видео задержания пьяного мужчины с боевыми патронами в Алматы 

В Алматы 14 марта гвардейцы задержали мужчину с боевыми патронами, сообщает zakon.kz.

Войсковой наряд воинской части 5571 Национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности на пересечении улиц Ауэзова – Бухар-Жырау заметили подозрительного мужчину, - сообщает пресс-служба РгК "Оңтүстік".

Дежурный по войсковым нарядам капитан Жаслан Билялов также заметил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и вел себя подозрительно.

Я приехал на маршрут для проверки службы, где заметил мужчину, который на первый взгляд заходил в подъезд жилого дома. Продолжая проверку войскового наряда, он по какой-то причине долгое время стоял около дома и не мог туда попасть. После того, как мы начали к нему подходить, мужчина начал уходить в другую сторону. Догнав, мы остановили его и потребовали предъявить документы. Данный гражданин начал хвастаться, что у него дома имеется оружие и боеприпасы, - рассказал капитан Жаслан Билялов.

Совместно с рядовыми Абен Толеп и Раингольд Щик, данный гражданин был задержан. При наружном досмотре у него обнаружили боевые патроны калибра 5,45 мм в количестве 3 штук, калибра 9 мм - 4 штуки.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Бостандыкского района для дальнейшего разбирательства.