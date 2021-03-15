Армянская оппозиция настаивает на отмене режима военного положения

Оппозиционные фракции армянского парламента "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" вынесли на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности проект решения об отмене военного положения, сообщает zakon.kz.

РИА Новости отмечает, что военное положение не соответствует сложившейся в стране ситуации.

Предлагаем отменить объявленное 27 сентября военное положение, - сказал, представляя на заседании проект двух фракций, депутат от "Процветающей Армении" Арман Абовян.

По его словам, военное положение, которое де-юре все еще действует в Армении, не соответствует сложившейся в стране ситуации и препятствует политическим процессам.

Военное положение было объявлено в Армении 27 сентября 2020 года из-за эскалации конфликта в Карабахе.

Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволила бы оппозиции инициировать процесс отставки премьера - во время военного положения это запрещено.

Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

По словам депутата от "Процветающей Армении" Иветы Тоноян, власти искусственно затягивают принятие такого решения, чтобы ограничить действия оппозиции.