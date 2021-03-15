В ночном клубе Алматы прошла спецоперация

Спецоперацию провели борцы с наркобизнесом в одном из ночных клубов Алматы, сообщает zakon.kz.

Бойцы спецподразделения провели задержание двух граждан 1998 и 2002 годов рождения.

В ходе санкционированного "контрольного закупа" был изъят синтетический наркотик мефедрон 0,55 гр. и "PVP" 0,40 гр., проданный злоумышленниками за 24 тысячи тенге. В клубе находилось около 160 посетителей, которые доставлены в УП Бостандыкского района и переданы мониторинговой группе по факту нарушения карантинного режима, – информировал заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.

Параллельно по месту временного жительства фигурантов проведен санкционированный обыск, в ходе которого также были найдены синтетические наркотики, расфасованные для продажи, и инвентарь, имеющий прямое отношение к преступному промыслу.

Задержанные водворены в изолятор временного. Уголовное дело расследуется по ст.297 УК РК. По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза. Вместе с тем, устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы, – подытожил Абдрахманов.