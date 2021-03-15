Названы заведения-нарушители карантина в Алматы

Злостных нарушителей карантинных мер назвали в Бостандыкском акимате Алматы, передает zakon.kz.

Призываю воздержаться от походов в гости, особенно пожилым людям, и с пониманием отнестись к ограничительным мерам, - аким Бостандыкского района.

Результаты анализа мест заражения в Бостандыкском районе Алматы: общественные места – 22%, рынки – 13%, общественный транспорт – 25%

Согласно оценке эпидемиологической ситуации, город Алматы находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году зафиксировано - 3 014 случаев заболевания, с начала текущего года 681 человек заболели коронавирусом, за последние три дня выявлено 73 заболевших, если ранее, находясь в «зеленой» зоне в день регистрировалось около 10 случаев, то сейчас выросло в 2-3 раза, - сообщил аким Бостандыкского района города Алматы Алтай Рахимбетов.

В этой связи в городе принято постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы №9 от 10 марта 2021 года об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией.

К сожалению, не все предприниматели осознают важность данных ограничений, продолжают работу ночные клубы, караоке, компьютерные клубы, проводят массовые зрелищные мероприятия, в том числе на дому. Анализ мест заражения показал, что в основном идет рост заражений при посещении общественных мест, ТРЦ, ТД – 22%, рынков – 13%, при поездках в общественном транспорте – 25%, на работе – 15%, контактные по дому – 15%, - отметил аким района.

Районом на регулярной основе проводится мониторинг общественных мест. Для этих целей количество мониторинговых групп увеличено с 4 до 7. С начала года мониторинговыми группами района (в составе сотрудников районного акимата, МПС, НПП «Атамекен», партии Нур Отан) обследовано 1 233 объектов, приняты меры административного воздействия в отношении: 27 юридических лиц (сумма штрафа 9,8 млн тенге) и 144 физических лиц (сумма штрафа 6,3 млн тенге).



Мониторинговой группой района было усиление в выходные дни с 12 по 14 марта, обследован 131 объект, выявлено 80 нарушений, из них: составлено 60 адм протоколов на физические лица за нарушение масочного режима и 20 рапортов на юридические лица.



Среди злостных нарушителей карантинного режима:

1. Караоке Crystal пр. Аль-фараби 7 к5а

2. Гастробар Gastreat, пр. Гагарина 287б

3. Рестобар ВанГог, ул. Байзакова, 280

4. Ночной клуб Queer пр.Абая 10

5. Лаундж бар BE TO BEE ул.Жарокова 124

6. Компьютерный клуб STRONG ул.Масанчи 100

7. Развлекательный комплекс Vivaldi ул. Айманова, 208а

8. ночной клуб <<ЖЕСТЬ>> ул. Розыбакиева 234

9. ресторан <<NINO>> пр.Аль-Фараби 140 А

10. Компьютерный клуб Cyber Sport ул. Масанчи 100 и др.



В суд переданы материалы по 9 объектам: вынесены решения суда по 5-ти объектам (ресторан «Бәрібір в Шатрах», ресторан «Sunset», Таверна «Шмель», арендодатель ночного клуба «Queer», батутный парк «Kango»), в работе материалы по 4-м объектам (ресторан "Нино" пр. Аль-Фараби,140/А, ночной клуб "Queer" пр Абая,10 – арендатор, лаундж бар «Мята Платинум» пр. Абая, 26г, караоке Ministry пр. Аль-Фараби, 19 к1б).





В прошедшие выходные 13-14 марта все крупные торговые центры площадью свыше 2000 кв.м. были закрыты, но мониторинговой группой было зафиксировано функционирование отдельных арендаторов ТРК АДК, в связи с чем были приняты меры административного взыскания, - отметил аким района.

Одной из действенных мер по борьбе с коронавирусом является вакцинация. Первым этапом вакцинации стали работники медицины, на сегодняшний день провакцинированы – 792 медицинских работника. Сейчас проходят вакцинацию работники образования и сотрудники полиции, - сообщил он.

Особое внимание уделяется работе общественного транспорта. Только за утренние часы пик 15 марта выявлено большое количество людей, нарушающих масочный режим. Приняты соответствующие меры. Работа в данном направлении продолжается.