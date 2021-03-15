Huawei поделилась перспективами запуска сети 5G в Казахстане в 2021 году

Технология 5G активно внедряется по всему миру. Крупнейшие мировые державы анонсируют строительство сетей 5G в своих странах, а китайский Шэньчжэнь уже стал первым городом с полным покрытием сетью нового поколения на основе технологий Huawei.

На сегодняшний день в 300 городах Китая установлено свыше 600 000 базовых станций, поддерживающих свыше 160 миллионов подключений к сетям 5G по всей стране, которые обеспечивают скорость передачи данных на уровне сотен мегабит в секунду.

"В течение следующего десятилетия 5G будет приносить все большую ценность различным отраслям, включая здравоохранение, электроэнергетику, производство и горнодобывающую промышленность", – отметил генеральный директор Huawei Чжан Цинго.

Это означает начало нового периода стремительного развития телекоммуникационной отрасли. У нас есть готовность и желание сотрудничать с казахстанскими операторами связи, корпоративными клиентами и отраслевыми партнерами, чтобы расширять границы инноваций и строить лучшее будущее для всех, - добавил он.

Казахстан тоже начинает поэтапную подготовку к развертыванию сети нового поколения. Об этом в интервью primeminister.kz сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

В текущем году планируется запуск сети 5G в пилотном режиме в столице. К концу 2022 года сеть 5G планируем запустить в городах республиканского значения. К 2025 году планируем охватить все областные центры в том числе. Планируется, что операторам связи частоты для 5G будут выделяться на конкурсной основе, либо посредством аукциона. Для этого будут приняты соответствующие законодательные поправки, - сказал вице-министр.

Компания Huawei, как один из главных экспертов и поставщиков технологий по внедрению 5G, подтвердила готовность Казахстана к развертыванию сети нового поколения и выразила намерение делиться своим опытом для более быстрого и качественного перехода.

Мы уже запустили пилотный проект совместно с Beeline Казахстан, завершили процесс интеграции и сделали первый звонок. Еще продолжается первая фаза проекта, тестируется передача данных. Во второй фазе будет тестироваться AR/VR – виртуальная и дополненная реальность, а также облачные игры (Cloud gaming), – отмечают в Huawei. - Таким образом, в ходе тестирования заказчик получает опыт работы с 5G и видит на практике как работают сети нового поколения.

Генеральный директор Huawei Чжан Цинго верит, что благодаря передовым техническим инновациям повышается качество жизни, компании внедряют интеллектуальные технологии, а люди всего мира получают равные возможности.