Доллар и рубль немного подорожали к концу дня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 418,84тенге (+0,16), передает zakon.kz.

На дневных торгах также подрос средневзвешенный курс российского рубля, он достиг 5,7183 тенге (+0,0251). Объем торгов составил 52 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 417,5-420 тенге, евро – 499,5-502 тенге, рос. рубль - 5,72-5,78 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 марта.

Так, апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 0,82%, составив $66,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,01% — до $69,23 за баррель.