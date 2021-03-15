Коммунальщики делали ремонт и нашли кости мамонта

В российском городе Кемерово делали ремонт и случайно нашли кости мамонта. Об этом говорится на сайте Кузбасского государственного краеведческого музея, передает zakon.kz.

14 марта работники "Кемеровского Водоканала" при проведении работ на одном из объектов на Притомском проспекте обнаружили кости задней конечности мамонта, - говорится на сайте музея.

Находки переданы в Кузбасский государственный краеведческий музей.

В дальнейшем находки изучат и выставят в экспозиции музея.