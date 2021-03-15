Розарио Доусон могут уволить из "Мандалорца" вслед за Джиной Карано

Руководство студии Lucasfilm предупредило актрису Розарио Доусон, что ее могут уволить вслед за Джиной Карано, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил блогер Даниэль Рихтман со ссылкой на свои источники. По его информации, Disney, которому принадлежит Lucasfilm предупредил Розарио Доусон, что она может быть следующей уволенной — причины в прошлом актрисы и ее заявлениях.

Актрису уже однажды обвинили в избиении транс-мужчины. Но до суда дело не дошло, так как потерпевший не смог предоставить никаких доказательств, а затем и отозвал свои претензии и обвинения.

Борцы за справедливость игнорируют тот факт, что сама актриса является членом Демократической партии США, активно поддерживает LGBTQ+ сообщество и называет себя бисексуалкой.

Розарио Доусон сыграла Асоку Тано в одном из эпизодов второго сезона "Мандалорца" и появится в новом шоу, где джедай будет центральным персонажем. За создание шоу отвечает Дэйв Филони. По слухам, сюжет будет посвящен поискам адмирала Трауна и Эзры Бриджера.

Многие фанаты "Звездных войн" (Star Wars) опасаются, что кандидатами на увольнение вскоре станут и другие звезды "Мандалорца". Речь идет об актере Карле Уэзерсе и комике Билле Берре, которые публично поддержали Джину Карано.

Ранее стало известно, что студия Lucasfilm, занимающаяся производством "Мандалорца", где Джина играет Кару Дюн, отказалась от сотрудничества с ней после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х.