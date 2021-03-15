Ватикан отказался благословлять однополые пары

Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в заявлении Конгрегации доктрины веры, передает ТАСС.

В некоторых церковных кругах распространяются проекты и предложения о благословении однополых пар", - отмечается в распространенном документе. "Ответ на вопрос "Обладает ли церковь полномочиями для их благословения" - отрицательный, - говорится в разъяснении.

Такое решение, по данным конгрегации, объясняется "незаконностью" благословления однополых союзов, так как те не соответствуют определению брака как союза между мужчиной и женщиной, способного "породить новую жизнь".

Тем не менее в заявлении допустили получение благословения отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Уточняется, что у Церкви есть право о заботе о секс-меньшинствах, целью которых является "взращивание своей веры" до получения "помощи в понимании воли Божьей в их жизни". В документе подчеркнули, что Церковь может "благословлять своих детей", однако отказывается "благословлять грех".

Ранее Папа Римский Франциск неоднократно выражал духовную заботу о людях нетрадиционной ориентации, указывая, что они не должны быть отвергнуты своей семьей, на любовь которой имеют право. Также понтифик разрешил вернуть к причастию разведенных.