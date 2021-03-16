Google может заплатить не менее $5 млрд за слежку

Судья в Калифорнии постановила, что компании Google предстоит столкнуться с коллективным иском, в котором поисковый гигант обвиняется в злоупотреблениях при использовании режима Incognito в браузере, сообщает zakon.kz.

В иске утверждается, что Google тайно собирает данные пользователей, даже когда они используют такой приватный режим просмотра, передает The Verge.

В июне прошлого года три пользователя подали в суд на Google за то, что она отслеживает юзеров даже при включении ими дополнительных функций для защиты персональной информации, например режима инкогнито в Chrome, "частного доступа" в Safari и их аналогов в других браузерах. Истцы требуют компенсацию в размере не менее $5 млрд.

Google обратилась в суд с просьбой отклонить этот иск, мотивируя это тем, что начав использовать браузер, истцы согласились с политикой конфиденциальности компании, которая явно говорит о сборе данных. И они отметили, что Google ясно объясняет пользователям, что "инкогнито" не означает "невидимый".

Но судья отказалась это сделать, указав в постановлении, что корпорация не уведомляла пользователей о том, что собирает данные, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра.

Представитель Google отметил, что не согласен с обвинениями и будет активно защищаться. Он добавил, что режим инкогнито в Chrome позволяет серфить в интернете без сохранения сессионных данных в браузере или на устройстве. Тем не менее в каждой новой приватной вкладке Google четко прописывает, что они могут быть видны посещенным сайтам и интернет-провайдерам.

В прошлом году Google заявила, что постепенно откажется от сторонних файлов cookie, которые отслеживают индивидуальный просмотр веб-сайтов людьми и нацеливают на них рекламу в зависимости от их активности.